Trio alegretense participa do Encontro Missioneiro de Caiaque Rio Piratini

Além de São Luiz Gonzaga, o encontro contará com representantes dos municípios de Alegrete, Caxias do Sul, Condor, Dezesseis de Novembro, Dom Pedrito, Entre-Ijuís, Ijuí, Itaqui, Jaguari, Panambi, Porto Xavier, Roque Gonzales, Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul e Três de Maio. No total foram 24 cidades representadas no evento na cidade da Região das Missões.

A farta programação do 1º Encontro Missioneiro de Caiaque Rio Piratini iniciou ao meio-dia de sexta-feira (21), no feriado nacional de Tiradentes e se encerrou na noite de sábado com um show musical a cargo da artista são-luizense Dara Diedrich.

De Alegrete, três caiaqueiros representaram a 3ª Capital Farroupilha, João Batista Padilha , Rogério Valle e Marcel Hastenpflug. Eles participaram ativamente da programação no Clube Caça e Pesca Santo Humberto.

O 1º Passeio Missioneiro de Caiaque Rio Piratini é uma realização do Grupo de Caiaqueiros do Piratini SLG e da Assessoria de Promoção do Desporto e do Lazer (APDL). O evento esportivo contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SEMEDE); Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SEMTC); TV Daqui; Lunardi Sonorizações; Hipertex; Clube Caça e Pesca Santo Humberto; Dal’Aqua Leilões; Dara Diedrich; Agropecuária Charrua; Viver – Assistência Domiciliar e Cuidador de Pessoas; Rede Pró-Saúde; Casulos Army; Associação dos Municípios das Missões (AMM); Sindicato dos Municipários; Trolle Bike Shop; Lojas Quero-Quero; Mai Noi – Pesca e Aventura; Ceccon Sementes e Fertilizantes; Nova Design; e Kipão Padaria.

Fotos: reprodução