Semana inicia com previsão de chuva, mas tempo firma a partir de quarta-feira

A semana deverá ser marcada pelo retorno da chuva em razão de uma combinação de fenômenos atmosféricos, mas a expectativa é de que o tempo volte a ficar firme em todas as regiões a partir da quarta-feira (26).

Leia Mais: Homem que matou ex-companheira é indiciado por homicídio triplamente qualificado em Alegrete

Conforme o boletim da Climatempo, a aproximação de uma frente fria, somada à presença de um “vórtice ciclônico de altos níveis” (determinado padrão de circulação dos ventos em grandes altitudes), traz de volta pancadas de chuva. A previsão em Alegrete é de que ocorram pancadas de chuva à tarde e à noite desta segunda (8 mm).

Leia Mais: Qual teria sido a causa da bota solitária depois de festa no fim de semana

Já na terça (25), o sol aparece com algumas nuvens e a tendência é de chuva passageira durante o dia (15 mm), a temperatura não passa dos 25ºC. A partir de quarta (26), o tempo firma com dias de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva por pelo menos até a sexta-feira (28). As temperaturas variam entre 12 e 28ºC.

Leia Mais: Irmãos são condenados a 32 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado

Embora a estiagem não seja mais frequente no noticiário como nos meses do verão, contudo a realidade é que muitos locais ainda se ressentem de meses consecutivos de precipitação abaixo das médias climatológicas. O fim da La Niña em fevereiro, como se previa, não resulta da normalização da chuva no Rio Grande do Sul, o que só ocorrerá nos próximos meses e com excessos de precipitação.

Foto: reprodução