Alegretense participa da tradicional Marcha de los Bombos em Santiago del Estero

O alegretense Ernesto Fagundes participou da 21ª edição da Marcha de los Bombos na cidade de Santiago del Estero na Argentina.

A conferência foi realizada no último final de semana no emblemático “Pátio do Índio Froilán” e contou com a presença do subsecretário de Cultura da província, Juan Leguizamón ; o diretor de Cultura do Município da Capital, Francisco Avendaño ; Froilán “El Indio” González , “Tere” Castruonovo , Eduardo Mizoguchi , entre outras referências da música e dança locais.

Fagundes revela que foi sua primeira vez no evento e tudo foi lindo demais. “A gente sente a força da integração latino-americana. Vi crianças com bombinhos, senhoras, cadeirantes, gente de todas as cores e idades caminhando juntas irmanadas”, disse o alegretense.

Neste ano, a Marcha de los Bombos reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre eles o músico alegretense que percorreu 7 km com o instrumento em punho para celebrar os 470 anos do município que é considerado berço do bombo e da chacarera.

O alegretense participou do evento a convite da Fundação Pátio, do luthier Índio Froilán, e do Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina (Inprotur). Ernesto e Froilán se conheceram em 2010, quando o alegretense gravou um documentário sobre as origens do bombo na América Latina. Fagundes visitou a oficina de luthier em Santiago.

Ernesto explica que o bombo leguero faz parte da cultura latina e reza lenda que ganhou esse nome porque pode ser ouvido “a légua de distância”. “O coração que nos une é um tambor que se chama Bombo Leguero”, destaca o alegretense.

Fotos: acervo pessoal