TRT-4 abre inscrições para processo seletivo de estagiários

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) abriu novo processo seletivo para estágio não obrigatório de ensino superior. A seleção servirá para a formação de cadastro de reserva. As inscrições foram abertas no dia 16 de fevereiro e podem ser feitas até 6 de março no site do CIEE-RS, onde também estão disponíveis o edital e mais informações. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Os estagiários farão jus ao recebimento de bolsa-estágio no valor de R$ 1.035,44. A jornada de atividades do estágio será de 4 horas diárias e 20 horas semanais. O estagiário também receberá auxílio-transporte no valor de R$ 9,60 por dia efetivamente estagiado no mês, na modalidade presencial. Na época da convocação para preencher a vaga, o candidato deverá comprovar ter integralizado no mínimo 20% (vinte por cento) dos créditos exigidos para a conclusão do curso de graduação objeto da inscrição.

Para estudantes de Direito, há possibilidade de atuação em Porto Alegre e no interior, nas cidades onde a Justiça do Trabalho está presente. Na Capital, também há oportunidade de estágio para estudantes dos cursos de Administração, Informática, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Jornalismo, Relações Públicas, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, História, Museologia e Sociologia. Alunos de Administração podem atuar, ainda, nas unidades de Santa Vitória do Palmar e Itaqui. O edital também prevê a oportunidade de estágio para estudantes do curso de Tecnologia em Serviços Jurídicos, com atuação na unidade de Santa Vitória do Palmar.

A seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva, na modalidade on-line, que está prevista para ocorrer no dia 12 de março. O horário da prova deverá ser divulgado no site do CIEE-RS no dia 10 de março. No mesmo site, também serão informadas eventuais alterações de data e horário. A lista final de classificação deve ocorrer no dia 24 de março.

Durante o período de validade do processo seletivo, haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência e negros (pretos ou pardos), de acordo com os percentuais previstos no edital.

O prazo de validade do processo seletivo será de 180 dias, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final. Ele pode ser prorrogado, uma única vez, por até 180 dias, a critério da Administração do TRT-4.

Acesse o edital do processo seletivo.

Confira a lista de cidades onde há estágio do curso de Direito:

Alegrete, Alvorada, Arroio Grande, Bagé, Bento Gonçalves,Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Dom Pedrito, Encantado, Erechim, Estância Velha, Esteio, Estrela, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gramado, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Lagoa Vermelha, Lajeado, Marau, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Palmeira das Missões, Panambi, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Borja, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Soledade, Taquara, Taquari, Torres, Tramandaí, Três Passos, Triunfo, Uruguaiana, Vacaria e Viamão.