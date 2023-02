Conta de luz vai continuar sem cobrança extra em março, diz Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou que a bandeira tarifária para o mês de março de 2023 continuará verde.

A bandeira tarifária verde não acrescenta custos às tarifas dos consumidores de energia com base no seu consumo mensal. Essa bandeira está em vigor desde 16 de abril do ano passado, devido à situação confortável dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

Ou seja, com condições favoráveis para a geração no País, a sinalização indica que não haverá custo adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores, cenário que permanece desde abril de 2022.

A bandeira verde, válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiados com o período de chuvas. O SIN é a malha de linhas de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos consumidores.

O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, destacou a relevância da manutenção da bandeira verde, que demonstra a oferta de eletricidade suficiente para atendimento à demanda. O sistema de bandeiras “possibilita que os consumidores conheçam mensalmente a situação da geração de energia”, ressaltou.

O mecanismo das bandeiras tarifárias, criado em 2015, tem o objetivo de propiciar transparência ao custo real da energia.

Para o fim de março, a expectativa do operador é que os níveis dos reservatórios continuem altos, acima de 80% em todas as regiões do país, à exceção apenas do Norte.

Quando o nível dos reservatórios é baixo, as hidrelétricas passam a gerar menos energia, e o operador é obrigado a acionar usinas termelétricas para garantir eletricidade ao país.

Como as térmicas são mais caras que as hidrelétricas, acabam aumentando o custo de geração de energia do país, o que é repassado pela Aneel por meio das bandeiras tarifárias. No final de todo mês, a agência decide a cor da bandeira para o mês seguinte.