Turismo rural é a nossa natural vocação; essa é a aposta da Prefeitura de Alegrete

A prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), está mobilizada em torno de um mesmo objetivo: promover o desenvolvimento sustentável em Alegrete – destino com inegável vocação para eleger o turismo como vetor estratégico; capaz de mobilizar todas as forças produtivas engajadas na melhoria da qualidade de vida e crescimento da nossa comunidade. Para tanto, a prefeitura está mobilizando as forças vivas do município para fortalecer o turismo, realizando visitas para apresentar o projeto Alegrete, Baita Chão – Um baita destino, que busca apoio na comunidade local, além da valorização dos profissionais que prestam serviço ao setor, planejando e gerindo a cidade como produto turístico.

Nesta terça-feira (11), a secretária da Sedetur Caroline Figueiredo e a assessora de Turismo, Andréia Marconato estiveram no Sindicato Rural, onde foram recepcionadas pelo presidente da entidade, Luiz Plastina Gomes e pelos diretores Caio Bicca e Rossandra de Sales Alves Prates, para a apresentação do projeto turístico alegretense.

Foi dado enfoque ao turismo rural, que contemplará um conjunto de ações para posicionar o município como importante destino turístico no cenário nacional e internacional, tendo como produto as fazendas centenárias, produtores e empresários do campo.

A exploração do turismo de aventura, esportivo, observatório de fauna e flora e de lazer também esteve na pauta. A ideia é valorizar e divulgar as riquezas do interior do município, tendo a parceria do Sindicato Rural e do SENAR para cursos de capacitação.

“O avanço do turismo em nossa cidade, sem sombra de dúvidas, será uma conquista resultante da sinergia entre o poder público e as forças vivas da sociedade civil. Em vista de seus importantes efeitos econômicos, sociais, ambientais, políticos e culturais, o turismo, organizado e planejado, é poderoso instrumento de aceleração do processo de desenvolvimento, chamado inclusive como a ‘indústria sem chaminés’”, acredita o prefeito Márcio Amaral.