Último dia para os reservistas comparecer ao EXAR 2022

O EXAR que iniciou no último dia 9, encerra nesta sexta-feira (16), às 16h30min.

O EXAR tem como principais finalidades: praticar o mecanismo de convocação; avaliar a eficiência do Sistema de Mobilização; atualizar dados; cultivar o espírito cívico dos integrantes da Reserva; e consolidar os laços de solidariedade e camaradagem entre o pessoal da Ativa e da Reserva.

A apresentação no EXAR deveria ser realizada no período de 9 a 16 de dezembro de forma presencial ou (EXARNET) pelos integrantes da Reserva do Exército Brasileiro que tenham se afastado do serviço ativo.

Todo reservista, que prestou o serviço militar e foi licenciado no período de 1º de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2022 (inclusive), deve comparecer a Junta do Serviço Militar da sua cidade, caso resida em Alegrete, a apresentação deve ser no 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado.

É necessário levar o Certificado de Reservista para a apresentação da reserva. A apresentação evita multas e sanções previstas na Lei do Serviço Militar. O Centro de Apresentação no 12º BE, funcionará no horário das 8h às 16h30min.