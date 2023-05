Últimos dias de maio em Alegrete, com previsão de chuva e frio

A previsão é de chuva expressiva e de temperaturas amenas na maior parte do Rio Grande do Sul durante a próxima semana.

Nesta sexta-feira (26), o calor aumenta e as temperaturas devem alcançar 30°C em diversas regiões e, entre a tarde e a noite, a aproximação de uma frente fria deverá provocar pancadas de chuva e trovoadas. Em Alegrete, o dia amanheceu nublado e há previsão de chuva para o período da noite. A temperatura máxima chegará aos 23ºC, a precipitação segundo o Climatempo será de 31 mm.

Entre o sábado (27) e o domingo (28), o deslocamento da frente fria provocará chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. No município, a chuva durante o dia (10 mm). À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. A partir de domingo o frio chega com força principalmente no período da manhã. Não há previsão de chuva para domingo em Alegrete, mas a mínima será de 8ºC, uma tendência para a semana.

Na segunda (29) e na terça-feira (30), ainda haverá chuvas isoladas na maioria das regiões, e o ingresso de ar frio provocará o declínio da temperatura. Na quarta (31), o ar seco predominará na maior parte do Estado, e somente nos setores Norte e Nordeste deverão ocorrer chuviscos e garoas isoladas.

Os totais esperados são expressivos em diversas regiões e deverão oscilar entre 15 e 30mm na maioria das localidades da Metade Sul. No restante do Estado, a estimativa é que os volumes previstos irão variar entre 35 e 50mm.