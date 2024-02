Um ano sem Pablo Marzulo e competição da AJS é encerrada no Sete de Setembro

Na manhã da última quarta-feira (31), a Associação dos Jogos da Soliedariedade (AJS), realizou o encerramento de suas atividades alusivas ao desportista e repórter, Pablo Marzulo.

Terça-feira, 30, completou um ano da morte do esportista alegretense. As atividades da AJS levaram o nome de Pablo em forma de homenagem pelo seus serviços realizados frente ao esporte do Município. O encerramentos do projeto ocorreu no clube 7 de Setembro e contou com a presença de mais de 100 crianças.

O presidente da agremiação, Roger Severo, destaca que os eventos realizados pela associação foram de extremo sucesso e que de uma maneira ou outra, contribuíram com o desenvolvimentos de diversos jovens de Alegrete.

O projeto Arte na Escola, que enbolve cinco escolas Municipais, contribuiu com mais de 400 alunos da rede com a pratica de esportes. Ao longo de oito meses, os estudantes puderam desenvolver atividades em diversas áreas como; basquete, vôlei, boxe, judô e jiu-jitsu.