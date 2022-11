Um dos processos contra o vereador Fábio Perez foi arquivado pela Câmara

Share on Email

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 17, foi a apreciação dos vereadores aos casos de denuncia de possíveis irregulariddaes do vereador Fabio Perez em processos envolvendo dois ex assessores de seu gabinete.

O Parecer Prévio n° 003/2022, que orientava no sentido de arquivamento da Denúncia em função da mesma não estar acompanhada do mínimo indício de prova das alegações, foi acolhido pelo plenário pelo placar de 10 votos favoráveis ao arquivamento, 03 votos contrários e 01 abstenção.

Já, na semana retrasada, conforme o presidente Anilton Oliveira foi acolhido o Parecer Prévio n° 001/2022, cujo conteúdo orientava pela instauração do Processo Disciplinar, já tendo sido remetido para a Comissão de Ética e de Decoro Parlamentar para instrução. Por fim, o Parecer Prévio n° 002/2022, cujo conteúdo orienta também pela instauração de processo disciplinar, sofreu pedido de adiamento de votação e deverá retornar à pauta na semana que vem para ser apreciado pelo plenário da casa .

Foram protocoladas três denúncias contra o Vereador Fábio Perez, sendo duas de dois ex-Assessores, Ueslei =Parecer Prévio n° 001/2022 e Peterson=Parecer Prévio n° 003/2022 .