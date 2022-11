Enart começa hoje em Santa Cruz com dois representantes de Alegrete

Inicia nesta sexta-feira (18), a 35ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha(ENART), na cidade de Santa Cruz do Sul.

O maior evento de arte amadora da América Latina, que seguirá até domingo, 20, e terá dez palcos com apresentações artísticas simultâneas nas mais de 20 modalidades, além de mais de quatro mil competidores.

A cidade de Alegrete terá dois representantes no encontro e a preparação exigiu algumas privações, tudo em busca de um sonho.

Alguns integrantes dos grupos pontuam que para algumas pessoas pode parecer um sacrifício, mas todos que vão ao ENART são movidos por magia.

E, neste mundo mágico as coisas são diferentes. Existe uma energia que move os dançarinos, que fazem dar um passo além, quando todos já teriam desistido. Esse é o ENART.

Estas são as sensações vividas pelos artistas do CTG Farroupilha e Grupo Nativista Ibirapuitã.

Baseado no artigo de João Carlos Paixão cortes, publicado no Correio do Povo em 1966, o CTF Farroupilha traz como tema a homenagem a Pedro José Vieira, apelidado de Périco el Bailarin que nasceu no século XVI em Viamão. Ele se dedicou a tarefas rurais, se transferiu para o Uruguai onde até 1811 foi capataz de Estância. Em homenagem a esse gaúcho que fez história em nossa região, sendo um líder de Revolução, o CTG Farroupilha que trouxe características de expressividade, criatividade e singularidade, na arte e cultura pampeana, especialmente na dança, presta uma homenagem a Périco el Bailarin.

A apresentação do Farroupilha será dia 18, por volta das 22h no palco do ENART em Santa Cruz do Sul.

Ja a invernada Adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã, sob a responsabilidade técnica de Rafael Machado, Tayara Carús, Marcelo Vasconcelos e com o elenco composto por 19 pares, o grupo apresenta como temática “O Benzedor de Tormentas”, que baseia-se na poesia de Beraldo Figueiredo intitulada “Benzedor de Temporal”. O tema aborda a crença e a Fé, aliada a sabedoria dos antepassados que carregam de pai para filho as orações do campo, fazendo com que a grande tormenta se acalme ao pedido do velho Benzedor de Temporal, onde o vento Pampeano que sopra do continente Argentino e se encontra com o Minuano nas bandas do sul do Rio Grande do Sul, dá origem anualmente a um dos maiores temporais já vistos no Estado.

A solenidade de abertura do evento está marcada para as 21 horas de sexta-feira, com apresentação do campeão de 2019, o CTG Tiarayu, de Porto Alegre. Ainda na sexta, iniciam as competições de danças tradicionais, a partir das 17 horas. O grande vencedor da modalidade será revelado na noite de domingo

Veja abaixo a ordem por blocos: