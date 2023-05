Uma mobilização rápida, entre três cidades, ajudou a salvar o ginete que sofreu grave acidente em rodeio

A prática de doma de cavalos aporreados, em puro lombo, ainda é bem comum no interior de Alegrete, assim com as gineteadas em rodeios e eventos gaúchos. E quem mais gosta de fazer isso são os jovens oriundos de famílias do interior do Município. O acidente com o peão Gustavo Menezes Silva (17) que caiu de um cavalo, enquanto gineteava, no último dia 29, num rodeio em Rosário do Sul, abalou a família e mobilizou parentes, amigos e fez eles repensarem sobre este esporte.

O pai de Gustavo, Vando da Silva, com 49 anos, se criou com o seu patriarca, Manoel Augusto Silva, no Querumana, interior de Alegrete, e ainda hoje doma potros que até se amançarem para montaria fazem os peões mostrarem coragem e destreza, se agarrando nas crinas dos animais, para não caírem do lombo dos cavalos. Vando conta que caiu algumas vezes, mas nunca com maior gravidade. A irmã Taciele Menezes(19) informa que desde que se entende por gente viu os manos ajudando o pai em tudo que é lida, inclusive em domas. Mas o acidente com o caçula da família assustou a todos.

Família Menezes Silva

A mãe Adelaide Menezes, ainda emocionada, confessa que, mesmo com o coração doendo, teve que tirar forças para acalmar os outros três filhos. E o Eliezer (Ligo) de 24 anos, que sempre gineteou falou para o Vando que não quer mais montar, depois de ver o irmão em coma.

O jovem peão, inicialmente foi atendido em Rosário do Sul e, na mesma madrugada a pedido de Marisa Oliveira, o ex vereador e delegado regional de saúde, Celeni Viana, ligou direto ao prefeito de Rosário do Sul, Vilmar Oliveira, na madrugada, em uma chamada pelo facebook e foi atendido. Viana diz que a remoção foi agilizada derrubando algumas protocolos burocráticos, via Saúde do Estado do RS. Servidores do Hospital de Rosário do Sul, também, se mobilizaram para ajudar Gustavo Menezes, porque a remoção foi em UTI móvel, vinda de Santana de Livramento, até Uruguaiana.

Desde a madrugada do último domingo(30), ele vem sendo atendido por uma equipe da UTI da Santa Casa de Uruguaiana. Gustavo ficou em coma induzido para tratar do coágulo no cêrebro, mas a sedação já foi retirada, na última terça- feira (2) e, aos poucos, ele está se recuperando para alegria do pais, irmãos e toda a família. – As orações, ligações e força de tanta gente nos consola e faz acreditar que daqui para frente a vida será de mais cuidado e paz , falou a amorosa mãe Adelaide. A recuperação é lenta, mas o que nos importa é termos o Gustavo junto conosco, com saúde, rindo e feliz, atesta