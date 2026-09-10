Uma nova tecnologia chegou a Alegrete: fisioterapeutas da Infinit Saúde Alegrete trazem a taVNS e tDCS para a fisioterapia

E se fosse possível utilizar a tecnologia para ajudar o sistema nervoso a responder melhor aos estímulos?

Essa é uma das possibilidades estudadas pela neuromodulação, uma área que vem ganhando espaço na saúde!

A Infinit Saúde Alegrete sempre em constante movimento e buscando novas possibilidades para seus pacientes, dá mais um passo em sua trajetória de inovação, as fisioterapeutas Dra. Paola e Dra. Chayene realizaram formação específica em neuromodulação, com as técnicas de tDCS e taVNS, no Paraná e já estão realizando a aplicação na clínica Infinit Saúde Alegrete.

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Mas afinal, o que é neuromodulação?

Apesar de parecer algo futurista, a neuromodulação utiliza estímulos elétricos de baixa intensidade, de maneira não invasiva e controlada, com o objetivo de modular a atividade do sistema nervoso.

Na prática, duas técnicas estão sendo utilizadas na Infinit Saúde Alegrete:



A tDCS (estimulação transcraniana por corrente contínua), que utiliza pequenos eletrodos posicionados sobre o couro cabeludo para aplicar uma corrente elétrica de baixa intensidade. O estímulo pode modular a excitabilidade de determinadas regiões cerebrais.



E a taVNS (estimulação transcutânea do nervo vago), que utiliza estímulos elétricos aplicados em regiões específicas da orelha relacionadas ao nervo vago. A técnica vem sendo estudada por seu potencial de modular circuitos relacionados ao sistema nervoso autônomo e à comunicação entre cérebro e corpo, abrindo possibilidades de aplicação em diferentes contextos clínicos.

Mas para quem a neuromodulação pode ser indicada?

Aqui está um dos pontos mais interessantes, a neuromodulação não é uma técnica exclusiva para um único tipo de paciente.

Dependendo da avaliação e do protocolo utilizado, tDCS e taVNS vêm sendo estudados como recursos em diferentes situações, podendo fazer parte de estratégias relacionadas a:



• dor crônica e diferentes condições dolorosas;

• alterações do sistema nervoso autônomo e regulação fisiológica;

• alterações do sono;

• determinados quadros neurológicos;

• recuperação e aprendizagem motora;

• alterações cognitivas;

• alguns transtornos neurológicos e psiquiátricos;

• entre outras condições em que exista indicação clínica e respaldo científico para utilização.



Isso não significa que a neuromodulação seja indicada para todas as pessoas ou que produza o mesmo efeito em todos os casos. A indicação depende de uma avaliação individual, dos objetivos terapêuticos, do quadro clínico e da segurança para cada paciente. Por isso, na Infinit Saúde Alegrete, o primeiro passo é entender quem é o paciente, o que ele apresenta e qual objetivo se pretende alcançar.

As fisioterapeutas também ressaltam a importância da realização de uma tarefa associada a neuromodulação, elas sempre destacam que a neuromodulação sozinha não faz milagres, mas que com uma boa avaliação, um plano de tratamento bem estruturado e baseado em evidências, é possível construir resultados fantásticos!

A tecnologia não substitui a fisioterapia, ela potencializa o processo.

Esse é um dos grandes diferenciais da proposta da Infinit Saúde Alegrete, a neuromodulação não chega para substituir exercícios, movimento ou outras estratégias terapêuticas, ela vem para somar, sendo utilizada, dentro de um planejamento fisioterapêutico individualizado.

É justamente essa integração entre ciência, tecnologia e movimento que torna a proposta tão promissora.

De fora do estado para Alegrete

Para trazer essa tecnologia para a cidade, as fisioterapeutas buscaram formação específica no Paraná, aprofundando seus conhecimentos sobre os princípios, aplicações, parâmetros, avaliação e segurança relacionados à neuromodulação.

E agora, esse conhecimento já está sendo colocado em prática e a Infinit Saúde Alegrete já está realizando a tDCS e taVNS, juntamente com os exercícios terapêuticos.

A novidade representa mais um capítulo na história de uma clínica que nasceu com o propósito de oferecer uma fisioterapia diferenciada, humanizada e conectada com a ciência.

E talvez você esteja se perguntando: “Será que essa técnica pode me ajudar?”

Essa é justamente a pergunta que merece ser respondida individualmente!

A neuromodulação está avançando rapidamente na área da saúde e novas pesquisas continuam investigando suas possibilidades, seus mecanismos e quais pacientes podem se beneficiar mais de cada protocolo.

Por isso, se você já tentou diferentes estratégias, convive com dor, com algum quadro neurológico, com uma condição que interfere na sua qualidade de vida ou simplesmente quer entender se a neuromodulação pode fazer sentido para o seu caso, vale conversar com um profissional capacitado.

Este é um tratamento que possui evidências e a tecnologia está na clínica Infinit Saúde Alegrete.

Agora fica a pergunta: Será que o próximo passo para sua recuperação pode estar na neuromodulação?

Converse com a equipe da Infinit Saúde Alegrete e descubra se existe indicação para o seu caso, lá você encontra um atendimento individualizado e personalizado.

Localizada: Rua Barros Cassal, 2016, Cidade Alta.

WhatsApp: (55) 9 9214-3829

Instagram: @infinitsaudealegrete

Infinit Saúde Alegrete

Inovação, ciência e cuidado para ampliar possibilidades.