União Y FNP vence clássico pela Série A, em rodada de 29 gols no Citadino

A noite do último sábado (27), marcou a 3ª rodada para mais seis times no campeonato citadino de futsal. A competição organizada pelo Sesc, em parceria com a Associação Jogos da Solidariedade e secretaria de educação, esporte e lazer da prefeitura segue mobilizando os desportistas.

Três jogos aqueceram a noite fria do sábado na Arena Esporte & Lazer. Destaque para um clássico na elite do futsal alegretense. União Y FNP e Fortaleza/Friends entraram em quadra, ambos com 100% de aproveitamento. Um jogo eletrizante do início ao fim, de bastante disputa, a partida teve um cartão vermelho e nove amarelos, incluindo atletas e integrantes das comissões técnicas.

Dentro de quadra o forte time do União Y FNP mediu forças com a boa equipe do Fortaleza, melhor para o União Y FNP que fechou o clássico em 5 a 3. Gols de Rafael, Cristian Lunardi (2) e Mohamed Mubark (2). Pelo Fortaleza/Friends, Eduardo Tessari fez dois e Dalmiro marcou o outro gol.

Mas a rodada iniciou com um bom jogo válido pela divisão de acesso. Vitória maiúscula do CAID sobre o SER Atlas, 8 a 4. Com um poker-trick de Leandro dos Santos (4 gols), um hat-trick de João Benites (3 gols), e um de Rafael Mombach, o CAID faturou três pontos. Pelo SER Atlas marcaram Arthur Ferrão e Carlos Poletti, ambos duas vezes cada. O jogo registrou 8 cartões amarelos e um vermelho.

Em partida pela Série C, o Blackout superou o Aimoré/Root Beer por 5 a 4, num jogo bem equilibrado com três cartões amarelos e um vermelho. O Blackout marcou com Guilherme Dorneles que anotou um hat-trick e dois gols de Bernardo. Pelo Aimoré, Leonardo Sonego fez três, em mais um hat-trick na rodada e Cristian Farias marcou um.

Classificação atualizada:

Rodada:

Fotos: Roger Severo