Unipampa abre seleção para ingresso com notas do ensino médio

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) lançou o Edital nº 263/2023 que divulga a abertura das inscrições para ingresso em 25 cursos de graduação através das notas obtidas no Ensino Médio. O ingresso dos selecionados será no segundo semestre letivo de 2023, que começará em agosto de 2023, como previsto no calendário acadêmico. No total, são 469 vagas, além da lista de cadastro reserva. As inscrições estão abertas até o dia 7 de agosto, às 16h, e devem ser feitas exclusivamente on-line através do sistema Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri).

O Edital nº 263/2023 prevê que a seleção ocorrerá pela média das notas das disciplinas de Português e Matemática obtidas ao longo do Ensino Médio. Para isso, as notas devem ser informadas no ato da inscrição e comprovadas com o anexo do histórico escolar. No Edital de seleção, item 4, há o detalhamento sobre as etapas para classificação dos candidatos inscritos.

A Lista Final de Classificação será publicada no dia 18 de agosto. Os candidatos que tiverem seu nome divulgado devem comparecer na Secretaria Acadêmica de 21 a 23 de agosto para confirmarem o interesse na vaga. A partir de 24 de agosto, está previsto o início da convocação da lista de suplentes.

Assim como aconteceu em editais anteriores, a Unipampa segue ampliando as formas de acesso ao ensino superior para estudantes da metade sul do Rio Grande do Sul. “A Unipampa considera a inclusão no sentido amplo da palavra, que já começa nos diversos processos seletivos de ingresso na Universidade.

A opção da nota de ensino médio é mais uma oportunidade de entrar no ensino superior e estudar em Instituição de excelência. A Unipampa foi reconhecida com nota máxima no recredenciamento institucional realizado pelo Ministério da Educação em 2023”, explica o reitor da Instituição, Roberlaine Ribeiro Jorge, que finaliza deixando uma mensagem de boas-vindas aos interessados: “a Unipampa espera a todos de braços abertos”.

A Unipampa é uma Universidade pública e federal que oferece cursos de graduação, pós-graduação e extensão em dez cidades do Rio Grande do Sul: Alegrete; Bagé; Caçapava do Sul; Dom Pedrito; Itaqui; Jaguarão; Santana do Livramento; São Borja; São Gabriel; Uruguaiana. São cerca de 800km entre os campi mais distantes.

Todos os cursos são gratuitos e a instituição mantém uma política de auxílio estudantil, para garantir a permanência de estudantes, conforme previsto em editais, nos cursos para os quais são selecionados. Dentre os critérios está a vulnerabilidade socioeconômica, ressaltando-se as modalidades de bolsas oferecidas para garantir a continuidade dos estudos: auxílios transporte, alimentação, creche e permanência. Outras formas de auxílio podem ser acessadas na Política de Assistência Estudantil da Unipampa.

Informações sobre todos os cursos oferecidos pela Unipampa estão disponíveis no Portal do Ingresso. Outros detalhes sobre o ingresso por notas do ensino médio, como quadro de vagas e cronograma, podem ser consultados no Edital nº 263/2023.