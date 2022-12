Calorão no feriado não inibiu consumidores e comércio registrou bom movimento na tarde de ontem

O alegretense saiu às compras e resolveu antecipar alguns presentes de Natal. Nem mesmo o calor de quase 40ºC, frustrou ou afugentou aqueles que estavam decididos a pesquisarem ou já efetivarem suas “tarefas”. Os motivados a comprar com tempo e buscar produtos com o menor preço, enfrentaram o clima.

A quinta-feira, 8, marcou o feriado municipal da padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida, mesmo assim, o comércio abriu no centro de Alegrete na expectativa de vender para o Natal.

Manoel Trindade, morador do bairro Ibirapuitã, disse que o feriado auxiliou para que pudesse sair com mais calma. Ele que é casado com Josiane Trindade, citou que eles deixaram os “pequenos”(dois filhos), na piscina com a supervisão da avó. A busca do casal, já era o presente dos filhos de 6 e 13 anos.

Já a professora, aposentada, Raquel Busnelo, estava “apavorada” com o calor, ela e a filha estavam com garrafinhas de água e ressaltaram que são alegretenses , porém, estão residindo em Caxias do Sul há mais de 10 anos. Entretanto, não abrem mão da confraternização na terra natal. Raquel iria comprar roupas para os netos que residem aqui.

O trabalhador da área da saúde, João Quinteiro, destacou que o comércio aberto no feriado, facilitou muito. “Achei ótimo as lojas abrirem, até porque as lojas têm ar condicionado e durante a semana é corrido por conta do trabalho. Estou comprando presentes do amigo secreto e já olhei alguns para o Natal – comentou.

Estacionamento foi algo disputado na área central da cidade.

Enquanto para alguns lojistas e vendedores estava mais tranquilo no início da tarde, e imaginavam que o movimento poderia ser mais fraco em razão do calor e pelo que foi no último domingo, o revés do meio da tarde acabou inclusive superando as expectativas de algumas lojas, conforme relatos feitos ao PAT.