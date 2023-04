Encontro de ciclistas em Alegrete coloca bicicleta como prioridade no trânsito

Foi o 1º Encontro de Ciclistas de Alegrete. O evento faz parte do calendário anual de atividades municipais de educação para o trânsito, da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania e surge como incentivo ao uso da bicicleta, destacando sua importância como meio de transporte, de lazer e de esporte, assim como sua prioridade no trânsito, que é garantida por lei.

Com uma dinâmica bem aglutinadora, o encontro contou com palestras direcionadas para o uso da bicicleta e sua aplicabilidade no cotidiano, equipamentos obrigatórios, legislação e boas práticas, na condução desse importante meio de transporte, que vem crescendo em nosso município, onde vai desde a saúde pública ao efeito na trafegabilidade nas vias.

A ciclista Clariane Rocha abordou sobre os Benefícios do uso da Bicicleta, logo em seguida a Polícia Rodoviária Estadual falou sobre O Ciclista e a mobilidade urbana. Já o instrutor de trânsito e diretor operacional do CFC Alegrete, Sérgio Ulisses Nogueira de Souza, conversou sobre os desafios de pedalar em segurança.

Um bom público formando em sua maioria por ciclistas oriundos dos grupos de bikes da cidade, representantes da PRE, Brigada Militar, Guarda Municipal e convidados prestigiaram essa primeira edição. O prefeito Márcio Fonseca do Amaral, acompanhado do secretário de segurança e mobilidade Daniel Rosso, e do diretor da secretaria Uillian Rodolfo estiveram a frente dos trabalhos.

No final do evento foram sorteados brindes ofertados pelas empresas Mion Ferragem, Ciclo Vascão e Aita Bikes parceiros do encontro. “Fica o nosso agradecimento aos palestrantes, pessoal que participou e também aos órgãos de segurança e fiscalização de trânsito do município”, destacou o diretor de trânsito.

“Mobilidade ativa é um desafio das cidades inteligentes, sustentáveis e mais humanas. Demos o pontapé inicial para uma melhor prevenção no trânsito, priorizando a harmonia entre motoristas e ciclistas, principalmente”, destacou o prefeito.

Fotos: reprodução