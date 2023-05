Unipampa se prepara para processo de recredenciamento pelo MEC

A Universidade Federal do Pammpa (Unipampa) irá receber, de 29 a 31 de maio, comissão de avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o processo de recredenciamento institucional realizado pelo Ministério da Educação (MEC). Este processo é obrigatório para o funcionamento de todas as instituições de ensino superior do país, sendo que a última avaliação da Unipampa ocorreu em 2016. Portanto, serão especialmente avaliados os últimos oito anos de atividades.

Na última sexta-feira, 12, foi realizada reunião para o alinhamento de algumas demandas. O reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge, destacou, na ocasião, a importância para a Instituição desta extensa preparação, pois os parâmetros conquistados “são as credenciais que estamos apresentando para o país todo”. Neste sentido, a pró-reitora de Graduação, Shirley Nascimento, frisou que este é um processo coletivo, realizado por diversos setores e servidores da Universidade, enriquecido pelas trocas internas e, também, pelas consultas externas.

O que é o recredenciamento?

O recredenciamento institucional é a renovação do ato administrativo de credenciamento da Instituição. O processo transcorre em diversas etapas, a exemplo da avaliação virtualpela comissão do Inep. Para o recredenciamento, o Instrumento de Avaliação contempla as 10 dimensões que são agrupadas por afinidade em cinco eixos. Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento institucional; Eixo 3- Políticas acadêmicas; Eixo 4 – Políticas de gestão e Eixo 5 – Infraestrutura.

Como é o processo de avaliação?

O processo de recredenciamento se dá em cinco etapas: despacho saneador; avaliação; parecer final; deliberação; homologação. Logo, a avaliação é a segunda das cinco etapas do processo de recredenciamento.

A Unipampa, portanto, já passou pelo despacho saneador, etapa que envolve as fases de preenchimento e protocolo do pedido de recredenciamento, além da análise documental. Nesta segunda etapa de avaliação, a comissão é recebida pela Unipampa para avaliar a Universidade em cinco eixos. Todo o processo será realizado de forma virtual.

Processo de preparação da Unipampa:

Há cerca de um ano, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Unipampa coordena reuniões e ações a fim de coletar documentos e preparar a Universidade para o processo de recredenciamento que ocorrerá nos próximos dias. Neste momento, conforme a pró-reitora, é preciso focar no incremento da inserção de documentos com todas as evidências necessárias. Isso porque são diversas áreas para gerir a edição de quase 15 mil documentos.

Além disso, estão sendo gravados vídeos e cada uma das unidades será apresentada por meio do recurso audiovisual. Outra estratégia é o tour virtual, pois a comissão possui apenas três dias para avaliar os cinco eixos. Assim, esse recurso irá focar na apresentação da infraestrutura, trazendo alguns ambientes, seus diferentes locais e funcionalidades, inclusive das unidades da Reitoria.

– Próximas etapas:

Além da avaliação, ainda há as etapas do parecer final e dos processos de deliberação e homologação. Sendo assim, a comissão de avaliadores gera um relatório em que constam aferidas as informações apresentadas pela Universidade, relacionadas à realidade encontrada durante a visita. Assim, é gerada uma nota que varia de 1 a 5, sendo que as notas iguais ou superiores a três indicam qualidade satisfatória. Na última avaliação, realizada em 2016, a Unipampa foi avaliada com conceito 3. O recredenciamento ocorre periodicamente em um período que pode variar de 5 a 10 anos, a depender da nota obtida na avaliação anterior.

Foto: Eduardo Silveira