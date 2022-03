Casos de dengue em Livramento acende alerta aqui no Município

O Município mantém sempre o trabalho dos agentes que fiscalizam pátios e outros locais vendo se tem larvas de mosquitos que transmitem a dengue, chigungunha e febre amarela.

Atualmente, são poucos agentes que realizam esse trabalho em toda a cidade e enfrentam em alguns casos a resistência das pessoas que não deixam entrar nos pátios.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura diz que já solicitou a contratação de mais 10 agentes e a pauta está na Procuradoria do Município para análise.

O Conselho Municipal da Saúde se reúne nesta sexta- feira (25), com a Secretaria para tratar desse e de outros assuntos relativos à saúde no Município, de acordo com o presidente do CMS- José Machado vão dar um prazo para contratação de novos agentes.

De acordo com a Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp, em Livramento já tem casos de dengue e a maneira de evitar é com a prevenção. A comunidade deve colaborar não deixando nada com água parada para evitar a proliferação do mosquito aedes aegypti.