Vendaval causa destruição no Capivari

No mínimo três casas ficaram destelhadas e uma delas, com uma parte, totalmente destruída, na localidade do Capivari, em Alegrete.

Na tarde desta terça-feira(26), a Defesa Civil esteve com servidores da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social verificando a situação das residências que foram atingidas pelo vendaval, de ontem à noite(25).

De forma emergencial, a D.C já havia disponibilizado lonas, contudo, a realidade de uma família é desesperadora pois eles perderam quase tudo. Por esse motivo, nesta tarde, também, ocorreu a entrega de cesta básica e cobertores, através da Secretaria de assistência social.

Segundo o diretor da Defesa Civil Renato Grande, está sendo avaliada a possibilidade de auxílio através de materiais para que a família possa reconstruir a casa. Quem puder auxiliar pode entrar em contato com a D. C através do número 3961-1606.

O plantão de ocorrências da Defesa Civil funciona 24h pelo número (55) 99147-7276 e o atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 pelo telefone (55) 3961-1606.

A Defesa Civil mantém o trabalho de monitoramento das áreas ribeirinhas e, até o momento, não há registros de desalojados. Porém, há risco de inundações devido ao volume de água na cabeceira do Rio, em Santana do Livramento. A informação foi de cerca de 150 mm de chuva.

Em Alegrete, conforme Renato, o volume de chuva foi de 90mm. Até a última aferição, às 17h30min, o Rio Ibirapuitã estava 7m10cm na ponte Borges de Medeiros e 8m41cm na Vila Nova.

Imagens- Defesa Civil de Alegrete e Conceição – PAT