Vereador articula mobilização para garantir peritos médico-legistas em Alegrete

Segundo informações recebidas pelo parlamentar, está em andamento um processo para obtenção de autorização governamental para a nomeação de 234 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2025. O grupo é formado por 54 peritos médico-legistas, 70 peritos criminais e 110 técnicos em perícias.

Além das nomeações, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) aguarda autorização para realizar contratações temporárias por meio de Processo Seletivo Simplificado. A medida foi autorizada pela Lei Estadual nº 16.293/2025, de 9 de maio de 2025, e o processo seletivo foi homologado antes do início do período eleitoral.

A previsão é de contratação temporária de 22 peritos médico-legistas e 16 técnicos em perícias, para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público.

Entre os municípios previstos para receber profissionais estão Alegrete, Rio Grande, Frederico Westphalen, Erechim, Santa Rosa, Uruguaiana, Camaquã, Santana do Livramento, Lagoa Vermelha, Três Passos e Bagé.

IGP ainda aguarda autorização

A situação foi levantada por Meneghetti durante uma visita ao IGP, em Porto Alegre, realizada no início de agosto. O vereador buscou informações sobre a demanda por profissionais e sobre a possibilidade de reforço para Alegrete e região.

A resposta foi encaminhada pelo diretor-geral do Instituto-Geral de Perícias da Secretaria da Segurança Pública, Paulo da Cruz Barragan.

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De acordo com o diretor, até o momento não houve autorização para o ingresso de novos servidores, tanto por meio da nomeação dos candidatos aprovados no concurso público quanto pelas contratações temporárias previstas no processo seletivo.

Enquanto aguarda as autorizações, o IGP afirma que trabalha na otimização dos recursos humanos disponíveis para manter o atendimento das demandas periciais de Alegrete e dos municípios da região.

A situação preocupa diante da necessidade de garantir a realização dos serviços de perícia médico-legal, especialmente em uma região que depende da estrutura disponível para atender ocorrências e procedimentos que exigem atuação especializada.

Vereador prepara mobilização

Com a confirmação de que existem processos em andamento para ampliar o quadro do IGP, Meneghetti pretende intensificar a cobrança pela destinação de profissionais para Alegrete.

“Essa notícia é um passo importante. Agora sabemos que a demanda está direcionada e que existe um processo em andamento. Vamos seguir cobrando com firmeza”, afirmou o vereador.

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O parlamentar também anunciou que pretende iniciar um abaixo-assinado para mobilizar a comunidade e reforçar a reivindicação junto ao governo do Estado.

“Vou mobilizar a população, porque precisamos mostrar a força dessa reivindicação. Alegrete necessita desses profissionais, e vamos trabalhar para que eles cheguem ao município o quanto antes”, declarou.

Reforço depende de decisão do Estado

A possibilidade de ampliação do quadro representa uma expectativa para Alegrete, mas a efetivação dos novos profissionais ainda depende das autorizações governamentais.

O concurso público de 2025 prevê 234 novos servidores para o IGP, enquanto o processo seletivo simplificado poderá resultar na contratação de outros 38 profissionais temporários. Entre as vagas previstas estão peritos médico-legistas e técnicos em perícias.

Para Meneghetti, a existência de processos de nomeação e contratação abre uma oportunidade para que Alegrete seja contemplada na distribuição dos profissionais. A intenção agora é ampliar a pressão política e comunitária para que o município esteja entre os locais beneficiados.

A mobilização deverá avançar com o abaixo-assinado e com novos contatos do vereador com órgãos estaduais, em busca de uma definição sobre a destinação dos profissionais para Alegrete e região.