Vereador é preso por embriaguez após bater em carro estacionado em Soledade

Segundo a Polícia Civil, o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele também estava com a carteira de habilitação vencida.

O advogado do vereador informou que Moraes não assume que estava embriagado e que irá provar no processo que é inocente, e que o teste do bafômetro não foi realizado para comprovar que ele estava bêbado. O vereador diz que não sabia que estava com a carteira suspensa.