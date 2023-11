Vicenzo está em casa depois de duas cirurgias complexas

Share on Email

Vicenzo, com 1 ano e meio, superou desafios de saúde com duas cirurgias bem-sucedidas.

O garotinho alegretense, alcançou uma vitória significativa, após passar por duas cirurgias bem-sucedidas, ele está em casa, ao lado de seus pais.

A história de Vicenzo envolveu 16 dias de internação. Hospitalizado devido a complicações decorrentes de uma pneumonia bacteriana e derrame pleural, agravados por uma anemia, o pequeno enfrentou momentos delicados.

A situação atingiu seu ponto mais delicado no domingo, dia 5 de novembro, quando foi transferido do hospital de Erechim, onde estava naquele momento, para Venâncio Aires. Graças aos esforços da equipe médica e à força de vontade do pequeno guerreiro, ele superou os desafios e, finalmente, recebeu alta na última quarta-feira, 15.

Sheila de Castria Marques Morais, mãe de Vicenzo, expressou sua gratidão a todos que enviaram orações e ofereceram apoio durante esse período difícil. As doações que a família recebeu foram cruciais para enfrentar os desafios financeiros decorrentes da estada em Venâncio Aires.

Agora em casa, Vicenzo terá um longo caminho de recuperação com restrições e cuidados especiais. A alegria nos olhos de seus pais é evidente, pois compartilham a vitória de seu filho e celebram cada passo positivo em direção à saúde plena.

Para a família de Vicenzo, a energia positiva continua a ser um pilar essencial .A história de Vicenzo é um lembrete poderoso de resiliência, amor e da importância de estar unido em tempos difíceis.