Alegrete realizou blitz no Dia D contra Dengue

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em Alegrete a preocupação com a propagação da Dengue tem mobilizado as autoridades de saúde local. Neste contexto, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde, promoveu uma iniciativa crucial: uma blitz de conscientização.

Cobra sucuri, em vídeo que viralizou, não é em Alegrete

Neste dia 2 de março, sábado, das 8h30 até 11h30, a blitz foi realizada em pontos estratégicos da cidade, incluindo o calcadão, as sinaleiras e os principais mercados. O objetivo foi disseminar informações essenciais sobre a prevenção da Dengue, por meio da distribuição de folders educativos e orientações diretas à comunidade.

A ação no Dia D Nacional contra a Dengue, é um esforço coordenado em todo o país para enfrentar a proliferação do mosquito transmissor da doença. Esta é uma oportunidade para alertar a população sobre os riscos associados à Dengue e as medidas preventivas que podem ser adotadas para evitar a sua propagação.

Os números alarmantes divulgados pelo Ministério da Saúde na quinta-feira intensificam a urgência dessa campanha. De acordo com os dados mais recentes, o Brasil já registrou mais de 1 milhão de casos de dengue em 2024, um aumento significativo em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram relatados pouco mais de 200 mil casos.

Detida por furto: mulher é flagrada com carne, charque, lentilha e outros itens em supermercado

Além disso, a preocupação se estende às vidas perdidas devido à doença. Desde o início do ano, foram confirmadas 214 mortes relacionadas à dengue, com mais 687 casos em investigação. Em contraste, no mesmo período do ano anterior, foram registrados 149 óbitos.

Diante desse cenário alarmante, a mobilização se faz urgente e necessária. A ação em Alegrete não é apenas uma resposta local, mas parte de um esforço conjunto que une o Governo Federal, os estados, os municípios e a sociedade civil na luta contra a dengue.

Adeus a Yasmin Bouchett: uma vida marcada pela fé, amor pela família, pets e tradição

A presença do mascote, símbolo dessa campanha, reforça o apelo para que cada cidadão assuma a responsabilidade de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal vetor da dengue. É necessário que todos estejam conscientes do seu papel na prevenção, adotando medidas simples, como a eliminação de recipientes que possam acumular água parada em suas residências e ambientes de trabalho.