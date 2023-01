Vereador Luciano Belmonte reassume o comando do parlamento

Foram dias intensos desde que foi incumbido da missão, convocado pelo vice-prefeito Jesse Trindade, que exercia a função durante as férias do prefeito Márcio Amaral.

Ao confiar ao presidente da Câmara a honrosa tarefa de assumir o comando do município, os gestores deram inequívoca demonstração de confiança e da harmônica e respeitosa relação entre os poderes.

Luciano Belmonte esteve à vontade no desempenho do ofício. Recebeu apoio incondicional do conjunto de vereadores, evidenciado pelas diferentes representações parlamentares que estiveram em visita ao Gabinete do Prefeito.

O líder do governo, João Leivas esteve com o prefeito desejando êxito. O vereador Fábio Perez marcou agenda e encaminhou demandas direto ao prefeito. Também estiveram no Gabinete o presidente em exercício da Câmara, Bispo Ênio, e os vereadores Itamar Rodriguez e Glênio Bolsson.

Belmonte não economiza palavras de agradecimento pela experiência vivenciada. “A última semana foi um período que trouxe diferentes sensações, pois sempre tive o sonho de servir nossa cidade, e hoje, deixo o exercício do cargo ainda mais convencido de que estamos no caminho certo, pois é essa nossa vocação: trabalhar para melhorar a vida das pessoas”.

O parlamentar revela que a recente experiência o ensinou a valorizar ainda mais as parcerias, reafirmando a certeza de que nada pode ser feito sozinho.

– Agradeço a incumbência que nos foi passada pelo prefeito Márcio Amaral e quero estender esse agradecimento aos secretários e servidores, pela dedicação e apoio.

O vereador retorna à Presidência da Câmara, ainda mais comprometido. “Somos resultado das nossas experiências e retorno para conduzir o Poder Legislativo com firmeza, foco e metas”, disse. O vereador sabe a força da representação popular da Câmara Municipal e tem o entendimento de que é preciso respeito e harmonia entre os poderes, sem jamais perder a independência inerente a cada um deles.

Com a experiência de quem está a presidir pela segunda vez o Legislativo, somado ao curto mas significativo período em que esteve prefeito, Belmonte é consciente do tamanho das responsabilidades que os cargos conferem.

– É com trabalho e seriedade que nos capacitamos a estar à altura de exercê-los.

Fotos: reprodução