Vereadores cumprem agenda junto a Gabinetes de deputados e Fecomércio em Porto Alegre

Mesmo durante o recesso parlamentar, os trabalhos não param na Câmara Municipal de Alegrete. O presidente da Casa, vereador Luciano Belmonte, e o vice-presidente, Bispo Ênio, têm uma agenda extensa, focada em encaminhar demandas e projetos importantes para o município. A vereadora Dileusa também está acompanhando parte dessas agendas.

Após a 6ª Semaneca, um evento que ocupou bastante tempo e dedicação dos vereadores, e uma sessão descentralizada alusiva aos 60 anos do Flamenguinho, uma equipe parlamentar partiu para Porto Alegre, capital do estado, para dar andamento a várias tratativas.

Uma das atividades importantes foi a visita ao Gabinete do deputado Airton Lima. Nesse encontro, foram atendidas diversas demandas para o município de Alegrete, e também foi confirmada a participação do deputado na Semana de Valorização das Famílias, um evento em agosto próximo fruto de um projeto de lei apresentado pelo vice-presidente da Câmara, Bispo Ênio. Essa iniciativa tem como objetivo fomentar ideias generosas e vitoriosas para a comunidade.

Além disso, a comitiva também se reuniu com o presidente da Câmara de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier, para convidá-lo a participar da Semana das Famílias em Alegrete. Esse tipo de interação é importante para estreitar os laços entre as cidades e promover o diálogo entre as lideranças.

Outra atividade foi a visita ao gabinete do deputado Frederico Antunes. A relação direta com esse deputado da região é essencial para demandas articulares junto ao Governo do Estado, facilitando assim o acesso às secretarias estaduais e tornando mais eficiente a representação dos interesses de Alegrete em nível estadual.

A comitiva também aproveitou o tempo para visitar a Fecomércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul. Essa entidade representa as empresas do comércio de bens, serviços e turismo no estado, desempenhando um papel importante na economia local. Durante a visita, foi apresentado o lab experience: uma incubadora de startups, que demonstra o compromisso da Fecomércio com a inovação e o desenvolvimento econômico da região.

A vereadora Dileusa Alves destacou que a Fecomércio também exerce um papel político relevante, acompanhando e monitorando a Assembleia, opinando sobre projetos e trabalhando para proteger os três setores que representam. Essa parceria com a Fecomércio é fundamental para que as demandas de Alegrete sejam ouvidas e atendidas a nível estadual.