Prédio de quatro andares desaba no centro de São Gabriel

O incidente ocorreu no Verena Ecoresidencial, localizado na Avenida Antônio Trilha. As nove pessoas que estavam trabalhando na construção relataram ter ouvido um barulho suspeito no prédio, que estavam trabalhando. Agindo rapidamente, os trabalhadores evacuaram o local antes que o acidente acontecesse.

Acidente entre caminhão do Exército e Escort, em rotatória, na Praça Nova

Assim que o desmoronamento foi relatado, equipes de emergência foram mobilizadas para o local. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Brigada Militar trabalharam em conjunto para garantir a segurança da área. Além disso, uma empresa de construção civil disponibilizou um caminhão para auxiliar os bombeiros na remoção dos escombros.

Foto: Marcelo Ribeiro – Caderno 7

O PAT entrou em contato com o engenheiro civil Jorge Sobrosa, responsável pela obra do Verena Ecoresidencial e proprietário da Construtora Sotrin. Segundo Sobrosa, felizmente não houve feridos no incidente. Ele explicou que um caminhão, transportando cerca de 30 toneladas de material, colidiu com uma das colunas do prédio em construção, causando um abalo na estrutura e levando ao desmoronamento. Todos os trabalhadores presentes conseguiram sair a tempo e evitar qualquer tipo de lesão.

Carro furtado é encontrado, no outro dia, incendiado na propriedade do dono do veículo

Jorge Sobrosa informou que irá visitar o local amanhã para verificar tecnicamente o que ocasionou o desabamento. O Verena Ecoresidencial possui quatro pavimentos e o engenheiro planeja realizar uma análise detalhada para entender melhor o ocorrido.