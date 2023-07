Comando da BM confirma 6 novos PMs para Alegrete no mês de agosto

Parece que, após inúmeros pedidos e solicitações, Alegrete foi ouvida, pois PMs devem estar chegando no próximo mês.

Em uma pauta com o comandante geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, na última quarta-feira(19), o presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, recebeu uma notícia muito aguardada pela comunidade de Alegrete. Foi anunciado que, até o final de agosto, o Esquadrão de Alegrete contará com o reforço de seis novos policiais militares.

Essa é uma demanda antiga das lideranças alegretenses, que veem o reforço no efetivo policial como uma medida essencial para garantir a segurança e tranquilidade da população local. A notícia foi recebida com grande entusiasmo por todos os envolvidos.

“O déficit de policiais em nosso efetivo agravou-se nos últimos anos, e esse reforço vem para suprir essa carência”, comemorou o presidente Belmonte.

Além do reforço de efetivo, o comandante da BM também anunciou outra medida que beneficiará a cidade de Alegrete: a aquisição de uma L200 para a PATRAM – Patrulha Ambiental. Essa iniciativa fortalecerá a atuação da patrulha no município, para a preservação do meio ambiente e a fiscalização de atividades que possam impactar a natureza.

A agenda no Comando da Brigada Militar foi fruto de articulações lideradas pelo deputado Frederico Antunes, que esteve representado por seu chefe de Gabinete, Ernane Ruschel, e pela assessora parlamentar Elizandra Severo. Também esteve presente a chefe de gabinete do deputado federal Márcio Biolchi, Cristiane Zinelli, demonstrando o empenho conjunto do Legislativo e do Executivo na conquista desse reforço para Alegrete.

O prefeito em exercício do município, Jesse Trindade, e o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Daniel Gindri, também estiveram presentes na agenda, enfatizando a importância do trabalho conjunto entre os poderes para atender às necessidades da comunidade.

O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Bispo Ênio, e as lideranças do Parlamento alegretense destacaram que essa luta é uma das pautas defendidas pelo vereador Cléo Trindade, que também, já havia anunciado cerca de um mês atrás, quatro policiais para a cidade, reforçando o compromisso do legislativo com as demandas da população.

O anúncio do guarda de segurança militar e da nova viatura para o PATRAM representa uma vitória para a cidade de Alegrete, que verá suas forças de segurança fortalecidas para enfrentar os desafios cotidianos e garantir a tranquilidade e a paz tão almejadas pela comunidade. A iniciativa também reforça a importância do diálogo entre os órgãos governamentais para atender às necessidades da população e contribuir para o desenvolvimento local.