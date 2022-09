VidaCard Unidade Alegrete agora conta com mais um serviço

Share on Email

VidaCard é um cartão de descontos para toda a família e desde a sua inauguração na cidade de Alegrete em 2019, tem surpreendido seus usuários com diversos benefícios.



Vida Card oferece planos a partir de R$ 39,00. Ser um associado garante a toda a família vários benefícios como: consultas presenciais e tele medicina na unidade, exames, hospitais, remoções, laboratórios, assistência funerária, Vida Card na Tela e agora também com posto de coleta.



Pensando exclusivamente em proporcionar aos seus usuários mais qualidade e agilidade no atendimento, VidaCard através da direção e colaboradores trouxe para Alegrete o posto de coleta de exames laboratoriais que iniciou suas atividades na manhã do dia 28 de setembro.



Esse é um serviço que visa agilizar o processo entre consultas, diagnósticos e tratamentos. Para aqueles que realizarem suas consultas e com a requisição de exames em mãos, poderão optar em marcar seus exames na própria unidade.



Durante a visita à unidade, acompanhada da gerente administrativa Ana Kátia França e do Dr. Charles Lins, médico Clínico Geral com pós-graduação em geriatria, foi possível conhecer a nova sala de coleta, falar da importância de cuidar da saúde, assim como abordar temas como o “Setembro Amarelo – Amarelo pela Vida – Você não está sozinho”, uma campanha dedicada à prevenção do suícidio e a Campanha “Outubro Rosa” – um mês marcado por movimentos e campanhas nacionais e internacionais em prol da conscientização sobre o cancêr de mama.



O VidaCard irá realizar exames preventivos sem custo durante todo o mês de outubro, conforme já realizado em anos anteriores. Para participar basta contatar com a unidade e agendar o seu horário. A agenda inicia a partir do dia 6 de outubro.

VidaCard – Unidade Alegrete

Endereço: Venâncio Aires, 360 – Centro

Contato: 55 3421 4776

Horário de Atendimento:

Manhã: das 8h às 12h

Tarde: das 13h30min às 20h

