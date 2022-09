Vídeos: ladrões invadem pátio de supermercado e furtam mercadorias em Alegrete

Share on Email

Mais um estabelecimento foi alvo de invasão e furto em Alegrete.

Na madrugada deste sábado(10), dois indivíduos entraram no pátio de um supermercado e furtaram mercadorias que estavam em um caminhão, estacionado no local.

De acordo com informações, na ação, os ladrões subiram no caminhão, cortaram as cordas da lona e levaram vários fardos de cerveja. O motorista, não percebeu a ação dos indivíduos.

A Brigada Militar foi acionada e as imagens do sistema de videomonitoramento repassadas.