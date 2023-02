Violência doméstica, uma rotina de martírio para mulheres

Duas ocorrência de violência doméstica foram atendidas pela Brigada Militar, em Alegrete.

Uma guarnição foi até uma residência no bairro Ayrton Senna, onde foi feito contato com uma mulher de 38 anos, que relatou que seu companheiro, um homem de 52 anos, chegou em casa transtornado, quebrando móveis e passou a lhe fazer ameaças. O acusado estava no local e as partes foram encaminhadas até a DPPA onde foi realizado o registro.

Já no bairro Tancredo Neves, foi feito contato com a vítima, uma mulher de 25 anos, que relatou que teve uma discussão com seu companheiro, um homem de 32 anos.

Na discussão, o acusado a agrediu com tapas, puxões nos braços e empurrões, pois ela teria informado que iria sair da residência.

Na sequência, o homem a trancou em um quarto, porém, ela conseguiu sair e acionar a Brigada Militar. Na chegada da guarnição o acusado não se encontrava mais no local. A vítima foi encaminhada até a DPPA para realizar o registro e solicitar medidas protetivas