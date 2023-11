Vó Neca: uma vida de amor à família e dedicação ao trabalho

Conhecida não apenas como a mãe do Dr. Dauro Motta, mas também por ser uma mulher extremamente forte e excepcional em tudo o que se propôs a fazer, Noeli da Motta Antunes da Silva, originária da região do Caverá, desempenhou o papel de inspetora de alunos (cargo extinto) no Instituto de Educação Oswaldo Aranha por muitos anos. Viúva do primeiro casamento, ela assumiu a missão de criar quatro filhos menores. Seu maior amor era pela família, e ela fazia questão de reunir todos em sua casa.

Depois, casou-se novamente, desta vez com Adriano Antunes da Silva, com quem teve uma filha. Conhecida pela família como Neca, ela era uma exímia cozinheira, preparando doces saborosos para festas, além de criar artesanatos que lhe renderam prêmios em concursos da campereada aqui em Alegrete. Ivanety, nora de Neca e esposa de Dauro, era responsável pelos cuidados da sogra, que vivia no ambiente que ela mesma cuidava até recentemente, com plantio de flores e árvores frutíferas. O filho, Dauro, dedicava cuidados especiais à mãe idosa e não deixava de visitar a Chácara, a poucos quilômetros da cidade, para ver a vó Neca.

As últimas homenagens a Noeli Motta Antunes, estão acontecendo a cargo da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, centro. O sepultamento será nesta quarta-feira(29), às 17h30, no Cemitério Público Municipal de Alegrete.