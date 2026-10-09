Dia das Crianças movimenta comércio de Alegrete e lojas reforçam promoções

Nas ruas do centro da cidade, diversas lojas estão com promoções, vitrines preparadas e produtos voltados para diferentes faixas etárias, na expectativa de um aumento no movimento ao longo dos próximos dias.

A data é tradicionalmente marcada pela procura por brinquedos, bicicletas, eletrônicos, roupas e outros produtos destinados ao público infantil. Embora algumas lojas já registrem vendas, comerciantes e colaboradores acreditam que o fluxo de consumidores deve crescer principalmente entre o fim desta semana e o próximo domingo (11), véspera da data comemorativa.

Em uma loja de eletrodomésticos, o colaborador Márcio Ramos destaca que o movimento já começou, com consumidores procurando diferentes opções de presentes.

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“Estamos recebendo movimento, bicicletas e outros presentes, mas tende a aumentar o fluxo mais para o fim da semana”, afirmou.

A expectativa também é acompanhada por estabelecimentos que ampliaram a oferta de produtos infantis para o período. Taiane Bonetti, gestora de uma loja de eletrodomésticos, explica que os brinquedos estão entre os principais focos da campanha realizada pela empresa.

“Vendemos brinquedos. Agora é nosso foco até o dia 11. É a campanha que está em vigor”, destacou.

Nas lojas especializadas em brinquedos, a procura também já começou. Entre os produtos buscados pelos consumidores estão personagens conhecidos pelas crianças, especialmente super-heróis e itens relacionados a produções de animação e animes.

Segundo a colaboradora de uma loja do segmento, os brinquedos inspirados em personagens como Batman e Superman estão entre os procurados, além de produtos relacionados a diferentes animes. As vendas já estão acontecendo e a expectativa é de crescimento no movimento nos próximos dias.

Com a aproximação do Dia das Crianças, os estabelecimentos reforçam as promoções e apostam nas vitrines para chamar a atenção dos consumidores. A expectativa do comércio é de que a movimentação aumente gradativamente até o domingo, concentrando parte das compras nos últimos dias que antecedem a data.

Além de movimentar as lojas, o período representa uma oportunidade para diferentes segmentos do comércio, que passam a oferecer opções de presentes em diferentes faixas de preços para atender aos consumidores.