Pré-estreia da Invernada Juvenil do DTG do Juventude foi em grande estilo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Pré-estreia da Invernada Juvenil do DTG Juventude ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 7, em Alegrete. O grupo está se preparando para competir no concurso estadual Juvenart.

O evento ocorrerá em Restinga Seca nos dias 28, 29 e 30 de julho, e a pré-estreia foi uma oportunidade para os dançarinos mostrarem todo o seu talento antes da competição.

A pré-estreia só foi possível graças a ajuda dos pais, amigos e algumas empresas patrocinadoras que apoiaram o evento – descreveram.

A apresentação ocorreu no Clube Juventude e contou com a presença de mais de 370 pessoas que prestigiaram esse momento mágico para os dançarinos. O tema de entrada deste ano contou a história do bumbo leguero, proporcionando uma noite encantadora para os presentes.

Durante o jantar, os convidados puderam desfrutar de um momento acústico com Felipe Coelho, que encantou a todos com sua música. Após a apresentação, houve um animado baile com Hemerson Mendonça, proporcionando diversão e alegria aos presentes.

Além dos patrocinadores, é importante reconhecer o trabalho incansável dos instrutores Patrícia Silveira e Andrei Aquino, que dedicaram seu tempo e esforço para preparar os dançarinos da Invernada Juvenil. A coordenação do DTG Juventude também merece agradecimentos especiais por pensar em cada detalhe para garantir que tudo saísse perfeito – pontua a diretoria. Por fim, eles destacam os pais, que estão sempre dispostos a ajudar em tudo o que podem.

Com a pré-estreia realizada com tanto êxito, a Invernada Juvenil agora está ainda mais motivada e preparada para competir no concurso estadual Juvenart em Restinga Seca.

Os patrocinadores que contribuíram para o sucesso do evento foram a Padaria Delícia do Pão, Mercadão dos Óculos, Beco Tech, Moda e Magia, Vida Car, Farmavida, Afonso Motta, Casa do Gaúcho, Iasfa Alimentos, Mundo Real, Malharia Iara e Loja A partir de um Real.