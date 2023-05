40 anos do plantio direto de arroz em Alegrete se torna referência ao Mundo

O plantio direto de arroz marcou uma nova etapa na produção dessa cultura em Alegrete. Esse ano, a técnica completa 40 anos e o IRGA como forma de homenagear o pioneiro Eurico Dorneles, que iniciou com o plantio direto aqui no município realiza sessão na Câmara e ações especiais na 14ª Semana Arrozeira. Ivo Melo que coordena o 9º NAT do IRGA lembra da importância dessa pratica para a cultura que responde por grande parte da economia do Município.

E para celebrar esses 40 anos de adaptação de plantio direto de arroz irrigado em Alegrete, no próximo dia 29 será realizado uma sessão especial na Câmara de Vereadores. O 4º maior município produtor de arroz do Brasil, com aproximadamente 50 mil ha comemora esse feito que surgiu na tentativa de adaptar o plantio direto na palha à cultura irrigada, dominante na metade sul do Estado. O produtor alegretense, Eurico Faria Dorneles( in memorian) acreditou que poderia iniciar uma nova forma de plantio de arroz de forma direta e irrigada, na Fazenda Cerro do Tigre.

Passados 40 anos da primeira experiência inovadora adaptando a filosofia do plantio direto do cultivo de arroz, o Município e região se orgulham de ter se tornado referência nesta teconologia, diz Ivo Mello. Isso proporcionou, também, o desenvolvimento de equipamentos e manejos que permitem realizar semeadura direta, incluisve em taipas construídas nos campos arrozeiros para permitir a inundação.

Dados do IRGA de Alegrete apontam que o Instituto Internacional de Pesquisa do Arroz nas Filipinas (IRR) utiliza os princípios desenvolvidos a partir da safra de 1983/1984, na Fazenda Cerro do Tigre para validar praticas de manejo nos maiores produtores de arroz do planeta, como India e China, indo ao encontro do que a FAO preconiza de produzir mais e com menos custos, através da intensificação sustentável, utilizando o plantio direto nas terras próprias para o cultivo deste cereal tradicional a milhares de anos.

Mello salienta que a sessão solene será para dar visibilidade a esse produtor alegretense que impactou a produção de arroz em todo o mundo e desta forma acabou contribuindo, através de sua iniciativa na produção de alimentos da cesta básica.

Gustavo Thompson Flores colocou que o plantio direto possibilitou resgatar áreas de plantio de arroz em Alegrete mantendo a atividade viável e produtiva. Esses 40 anos, sem dúvida, são um marco a todos os produtores de um dos cereais mais consumidos no mundo, atesta.