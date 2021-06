500 pessoas na faixa de 59 anos foram vacinados no CTG Farroupilha em Alegrete

Compartilhe















No último sábado(5), Alegrete iniciou a vacinação a pessoas com 59 anos. O trabalho foi no CTG Farroupilha com sete equipes dentro do salão e mais duas equipes, da Secretaria da Saúde de Alegrete, no drive thru.

O primeiro a ser vacinado chegou na fila as 3h da madrugada e o movimento intenso foi das 8h as 9h. A vacina aplicada foi a da Aztra Zeneca. Além das equipes da Secretaria de Saúde, o Exército Brasileiro deu suporte ao trabalho, assim como, a patronagem do CTG.

De acordo com e enfermeira Juliana Michael, do setor de imunizações da Secretaria da Saúde do Município, foram vacinadas 500 pessoas incluindo, também alguns com comorbidades. A imunização a esta faixa etária continua nas ESFs com salas de vacina em Alegrete.

Foi uma dia de muito trabalho às equipes da Saúde, neste verdadeiro mutirão de imunização em Alegrete.

Neste momento, também estão sendo vacinados os militares que são em grande contingente na cidade.

Juliana Michael informa, ainda, que de acordo com o Ministério da Saúde, vão entrar em grupos prioritários para serem vacinados trabalhadores do transporte coletivo, da limpeza urbana, que manejam resíduos sólidos, caminhoneiros, indústria e os da construção civil.

Quanto a vacinação em estudantes da Unipampa, a informação e que serão vacinados os da área da saúde que estão em estágio ou vão ingressar em estágios.

“É fundamental que todos façam as duas doses. Pois, apenas quinze dias após a aplicação da segunda dose é que se alcança a imunidade”, explicou a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura. O esquema vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta imune esperada para a prevenção da Covid-19.

Nesta semana, na quarta-feira, 09, inicia a fase três da vacinação contra Influenza. Deve-se observar o prazo de quatorze dias entre a vacina da Influenza e a da Covid-19.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Prefeitura de Alegrete