Produtor do Durasnal está há mais de um mês sem água em sua propriedade

“Não veio ninguém aqui no Durasnal ver a real situação, diz Rogerio Cervi. Não é só por ajuda, pois me viro. Não acho justo também vir um caminhão pipa, pois tem gente em pior estado que a gente, graças a Deus tenho vizinho que me cede água, só tenho que ir buscar. Nossa estrada faz 4 anos e nenhuma patrola, uma vergonha estes tipos de prioridade que acho injusto.”

A localidade fica no corredor do CTG, a sete Km do Oswaldo Aranha.

Ele disse que outras famílias estão com problemas de abastecimento, na mesma localidade, e acredita que a prioridade hoje deveria ser a seca no Município e não festas.

As famílias que ficaram sem água no interior do Município por conta da estiagem, dependem do abastecimento do caminhão da Defesa Civil. Para isso é necessário que entrem em contato com o setor na Prefeitura.

Renato Grande, da Defesa Civil do Município, informa que famílias do Durasnal solicitaram abastecimento a eles. Lembrou que tem um poço artesiando na localidade que, de vez em quando, apresenta problemas. E que os que estiverem sem água devem ligar para a Defes Civil, porque todos serão atendidos.

O Contato da Defesa Civil de Alegrete são: 3961 1707 e 992070859.