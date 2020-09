A gigantesca estrutura da super secretaria que cuida da saúde dos alegretenses

Compartilhe









A Secretaria da Saúde de Alegrete é a segunda maior da administração em número de servidores, serviços e frota de veículos.

Com 20 Estratégias de Saúde da Família ESF (sendo 16 físicas), os serviços da saúde estão por toda cidade. A grandiosidade da Secretaria é tanta, que além dos serviços de atendimento nas ESFs, nos bairros, oferece uma gama de atendimentos pelo SUS.

Além das ESFs têm o PAM Central e o Centro Social Urbano.

Para atender toda a comunidade, em todos os seus serviços, a pasta conta com 599 servidores e desde o início desta administração já teve três Secretários – José Fábio Pereira, Bianca Cassaroto e, agora, Haraceli Fontoura na gestão desta super Secretaria que atua no que de mais valioso tem uma pessoa- sua saúde. A frota de veículos chega a 51, sendo 8 ambulâncias e, destas, 4 estão em manutenção, já que rodam muito transportando pacientes para outras cidades do RS.

Na Vigilância em Saúde oferecem ( sanitária, ambiental, epidemiológica e vigilância em saúde do trabalhador), com equipes multi profissionais que atendam à comunidade, tudo de forma gratuita, através do Sistema Único de Saúde.

Na rede de atenção secundária conta com:

Centro de Especialidades Médicas- CEMA, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Hemocentro Regional de Alegrete, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, laboratório de próteses, Serviço de Atenção especializada em DST – AIDS- HIV- o SAE; CAPS AD – ( álcool e outras drogas); Residência Terapêutica,; SAIS da casa de internação, psiquiátrica e Residência em Psiquiatria,

Serviço de fisioterapia e fonoaudiologia,- tratamento Fora Domicílio (TFD), Unidade de Ponto Atendimento 24h- UPA.

Na Rede de apoio a Secretaria da saúde conta com os seguintes serviços:

Farmácia Municipal, Laboratório Municipal, regulação de exames de auto imagem e projeto saúde na comunidade.

Na rede de de logistica contam com:

Transporte em saúde, Cartão SUS e departamento de regulação, avaliação e controle de sistema.

No Sistema de Gestão

Educação em Saúde, Setor Financeiro e Administrativo, núcleo de apoio e gestão, coordenação de projetos

Alegrete através da Secretaria da saúde conta hoje com atendimentos em praticamente todas as áreas da saúde, na chamadas especialidades médicas, não tendo ainda atendimento direto de neurologista ( uma vez por semana) e oncolologia.

O que não contempla, aqui, agilizam em trabalho junto com a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde para que pacientes do Município passem a ter este atendimento, no chamado serviço fora domicílio em pacientes, de Alegrete, pré agendados para várias cidades gaúchas- referencia em serviços para que possam fazer o tratamento.