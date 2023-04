Abril chega com folgas prolongadas em dois feriadões

Em abril o que não vai faltar são folgas prolongadas. A primeira já começa com a semana santa e o feriado de Páscoa.

Quem estava à espera de um descanso, pode comemorar e programar aquela viagem. A folga começa no dia 7, Sexta-Feira Santa e segue até o dia 9 de abril, domingo de Páscoa.

Mas não para por aí, neste ano tem outra esticada de três dias com o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, que será na sexta-feira.

E para alegria de todos, o último final de semana de abril tem mais uma folga prolongada. O dia 1º de Maio, Dia do Trabalho, será na segunda-feira.

Para fechar as folgas do primeiro semestre, temos o feriado de Corpus Christi, sempre às quintas-feiras, desta vez em 8 de junho. Lembrando que o Corpus Christi é considerado ponto facultativo pelo governo federal.

Feriados do segundo semestre de 2023

No ano passado, o trabalhador quase não teve folga, no entanto, em 2023, o que não vai faltar é feriado. Fique ligado, este ano, os feriados da Independência (7 de setembro), de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e de Finados (2 de novembro) vão ser todos em quintas-feiras, ou seja, mais 4 dias de folga para cada um deles.

Já o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, desta vez, será na quarta-feira. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que não é um feriado nacional, mas é comemorado em muitas cidades, será em uma segunda-feira, o que vai ser possível dar uma esticadinha. Em Alegrete mais um feriado em dezembro, o municipal de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade. Mais um feriadão, dia 8 vai cair numa sexta-feira.

E no final do ano, vai ter a dobradinha véspera de Natal, dias 24 e 25 e de Ano Novo (31 e 1º de janeiro de 2024), para quem quer mais uma esticadinha de 3 dias para descansar. As festas de fim de ano vão ser no domingo e na segunda-feira.

Foto: Eduardo Silveira