Afonso Motta anuncia emenda de 10 milhões para ginásio em Alegrete

A indicação é feita agora e, quando abrir a janela para a destinação de valores de emendas parlamentares federais, o valor deverá estar na listagem do Ministério correspondente, explica a assessora Devonise Silva.

Há anos, várias solicitações de políticos, como vereadores e administrações, buscam recursos via emendas para construir um ginásio municipal, visto o elevado custo de uma obra desta natureza para a prática de todos os esportes. Esse recurso, ao ser liberado, provavelmente em 2025, poderá não ser suficiente, porém a Prefeitura, com certeza, vai entrar com a contrapartida para realizar o sonho de todos os desportistas e atletas locais que carecem de um local para este fim aqui na cidade.

A Prefeitura deverá fazer o projeto e destinar a área, porque, segundo a assessora do Deputado, quando ela anuncia o valor é porque estará garantido o repasse ao Município.