Frente parlamentar em defesa da saúde da mulher é instalada na Assembleia Legislativa

Ela destacou a importância do apoio às mães da UTI Neonatal. Vanessa ressaltou a necessidade de acolhimento e auxílio para as mães, enfatizando que esse suporte é essencial.

Ela esteve presente na Instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Emocional da Mulher e da Família, juntamente com outras oito mulheres, sendo a única representante da Fronteira Oeste. O lançamento ocorreu no Espaço da Convergência do Palácio Farroupilha e contou com a participação de autoridades e representantes de entidades ligadas à saúde da mulher.

A Frente Parlamentar, presidida pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União), propõe ações e políticas públicas para o acolhimento das mulheres, visando auxiliar no desenvolvimento emocional e na superação de traumas, especialmente aqueles decorrentes da violência doméstica. Além disso, busca promover o empreendedorismo feminino e contribuir para a independência das mulheres.

Na solenidade, manifestaram-se diversas personalidades, incluindo a ativista feminina a também alegretense que reside na Capital, a advogada, Andréia Fioravante, o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) Gerson Junqueira Júnior, a presidente da Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos Jussara Tessele, a presidente da Febracis – Treinamentos e Formação em Coaching Sabrina Sheffer, a profissional de Educação Física Melissa Oliveira, a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Luana Mello Sobrinho, a diretora da secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Viviane Viegas, e o advogado público Armando Rodrigues.