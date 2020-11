Agora é definitivo: Escola Adventista encerra suas atividades em Alegrete já no próximo ano

Na tarde ontem(22), o PAT recebeu mais uma nota da Assessoria de Comunicação da Educação Adventista no Rio Grande do Sul. Nela consta a decisão em relação a não realização de aulas no educandário no próximo ano. De acordo com o conteúdo, foi disponibilizado um prazo para arrecadação de valores para o fundo o que não atingiu o mínimo possível e, isto, impossibilita a reabertura de matrículas.

Veja abaixo a nota na íntegra:

A Educação Adventista no Rio Grande do Sul informa que o prazo para arrecadação voluntária de recursos financeiros para Escola Adventista de Alegrete se encerrou na sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. O valor arrecadado não atingiu a meta que manteria o fundo que viabilizariam a abertura de matrículas para o ano letivo de 2021. Portanto, a Rede anuncia que não ofertará aulas no próximo ano.

A mantenedora ressalta que, conforme acertado na Comissão de Pais e Responsáveis, que todo o valor arrecadado será devolvido para os doadores, quer sejam pessoas físicas, empresas ou instituições. Para que seja feita a devolução do valor, o doador precisa enviar um e-mail para devolucao.eaa@educadventista.org.br com o comprovante de depósito até o dia 31 de dezembro de 2020. Também é preciso informar os dados da conta bancária para que seja feito o ressarcimento.

Informamos que o ano letivo de 2020 não será afetado e que as atividades acadêmicas domiciliares através plataforma E-class, serão mantidas até o encerramento do ano. A escola se compromete em manter as atividades cumprindo o calendário escolar e oferecer a melhor assistência nesse período.

Gostaríamos de ressaltar nosso profundo agradecimento a todos os alunos, pais, responsáveis, servidores, voluntários e especialmente a Comissão de Pais que amam a Educação Adventista e se envolveram direta e indiretamente com a nossa unidade escolar. Reconhecemos o esforço de todos em tentar rever a grave situação de déficit financeiro e lamentamos profundamente a descontinuidade das atividades escolares no município.

Att.

Assessoria de Comunicação da Educação Adventista no Rio Grande do Sul