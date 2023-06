Caratecas da Samurai, de Alegrete, sobem ao pódio em competição de Kata em Uruguaiana

No último final de semana, a cidade fronteiriça foi palco de um evento esportivo emocionante, o 1° Citadino de Kata de Karatê. A competição reuniu diversas equipes da região, entre elas, a equipe Samurai de Alegrete, liderada pelo Sensei Antônio Vilmar de Oliveira, uma das mais tradicionais equipes do RS.

A equipe alegretense mostrou um excelente desempenho ao longo da competição, conquistando várias colocações de destaque e subindo ao pódio em várias categorias. “Os atletas demonstraram habilidades técnicas impressionantes, fruto de um trabalho árduo e dedicação nos treinamentos”, pontuou Oliveira.

Na categoria masculino Sub-8, dois jovens talentos de Alegrete se destacaram. Benício Nunes Medeiros conquistou o 1º lugar, enquanto Benício Bertolo Lüdtke garantiu a prata. Esses jovens atletas mostraram um grande potencial e um futuro promissor no karatê, destacou o professor Antônio.

Na categoria masculino Sub-10 (-A), Gabriel Zago Abdallah também brilhou, sagrando-se campeão, onde demonstrou técnica e disciplina, um competidor formidável, concluiu seu instrutor.

Outro excelente resultado, foi do carateca Martim Gasparotto Franco, ele conquistou mais um Ouro para a Samurai, no masculino Sub-10 (-B). “Sua performance foi impecável, demonstrando um domínio excepcional do Kata”, afirmou Oliveira.

No feminino Sub-10, as atletas de Alegrete também se destacaram. Lavínia Nunes Medeiros conquistou o 1º lugar, mostrando habilidades notáveis em sua apresentação. Já Alice Ceolin Gonçalves também teve um desempenho impressionante e garantiu a segunda colocação na mesma categoria.

A categoria masculino cadete também teve um representante alegretense no topo do pódio. Artur Antunes Monteiro conquistou o 1º lugar, demonstrando toda a sua técnica e dedicação ao esporte.

Além das categorias individuais, Alegrete também se destacou na categoria de equipe até 10 anos. A equipe composta por Lavínia Nunes Medeiros, Benício Bertolo Lüdtke e Martim Gasparotto Franco conquistou o 1º lugar, demonstrando a sinergia e o trabalho em equipe da equipe Samurai de Alegrete.

Para o responsável técnico da equipe de Alegrete, Antônio Oliveira, além dos atletas, também é preciso reconhecer o papel fundamental dos árbitros e mesários que garantiram a imparcialidade e a organização da competição. Além do alegretense Antonio Vilmar de Oliveira, participaram João Carlos Moral, Vilmar Marinho, Iraline Brun e Ricardo Gasparoto, responsáveis pela arbitragem e pela organização do evento.

Sensei Antonio destaca que durante o campeonato contou com apoio do faixa verde Tom, que orientou as crianças como técnico durante a competição.

A participação da equipe Samurai de Alegrete no 1° Citadino de Kata de Karatê em Uruguaiana foi um verdadeiro sucesso. A dedicação, empenho e talento dos atletas foram reconhecidos e premiados, colocando a cidade no topo do cenário do karatê regional. “Essa conquista é um testemunho do trabalho árduo de todos os envolvidos e um incentivo para que continuem trilhando o caminho do sucesso no mundo do karatê”. comentou Oliveira.