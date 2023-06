Grupo de Escoteiros Honório Lemes dá show de preservação da natureza

O grupo escoteiro Honório Lemes, por meio do chefe escoteiro Adão Roberto Rodrigues, em parceria com a direção do bairro São João junto com a professora Ana Regina, realizou no último sábado(17) uma ação denominada “boa ação” que consiste em jovens voluntários realizar plantio de árvores, recolher lixos no intuito de contribuir com o meio ambiente.

A atividade foi muito valiosa afirma o coordenador Adão, “poder integrar jovens escoteiros e as crianças do bairro foi muito importante para manter viva a “chama” de manter a natureza sempre limpa e cultivar os bons princípios”. Algumas crianças puderam aprender algumas técnicas escoteiras e ficaram muito encantadas com as particularidades da área.

Crianças a partir de seis anos de idade podem inscrever-se e participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes. As turmas são divididas em três idades sendo: crianças de 06 a 09 anos – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extra Escolar, com experiência de 33 anos de atividades na comunidade, ligado à Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, “mais antigo da fronteira oeste gaúcha em funcionamento”, foi fundado em 10 de novembro de 1990.

Fotos: Adão Rodrigues