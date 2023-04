Alegrete Cidade Inovadora envolve mais de duas mil pessoas em Alegrete

O Seminário Alegrete Cidade Inovadora, em sua segunda edição, é um evento de iniciativa da Prefeitura, através da SEDETUR, Sebrae/RS, do PampaTec num circuito de inovação que está sendo realizado na sede da Sicredi em Alegrete, com participação de mais de 300 pessoas e de outros dois mil que assistem a programação e palestras e painéis pelos canais da WEB. No primeiro dia foram apresentados trabalhos de estudantes das universidades de Alegrete, chamada feira das profissões com a apresentacão da Urcamp, IFFar, Unipampa e Senac. Dez palestrantes fazem parte das atividades nos dias do evento.

O painel inicial foi Ecossistema de Inovação com as presenças do professor João Paulo da Silva da Unipampa, de Raul Ledur – vice- presidente do Centro Empresarial de Alegrete, Vice- prefeito, Jesse Trindade, empresária Idelvânvia Poltronieri e a participação da Secretária de Estado da Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stulp. A pergunta chave: por que inovar? O mediador foi Peterson Rodrigues empresário do Agendei Quadras.

Na noite deste dia 27, vai acontecer duas palestras presenciais com a empresária Karina Missel – fundadoura e CEO da ConnectBe, empresa de contabilidade 100% digital de SP e João Marcondes, alegretense, fundadar e CEO do Garupa, aplicativo de mobilidade 100% brasileiro. Ambos vão falar de suas experiêcias de inovação em negócios que tem sucesso garantido.

Na abertura participaram o prefeito Márcio Amaral; Vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos; os secretários Lúcio Faraco e Daniel Rosso; vereadores Itamar Rodriguez, Vagner Fan; Alex Lopes- diretor de inovação e tecnologia da SEDETUR; Diego Moraes -diretor do departamento de conhecimento para inovação Ciência e Tecnologia do Estado e Everaldo Daronco que está a frente do programa INOVA- RS.