Alegrete recebe mais de 1 milhão de reais do segundo leilão do pré sal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O valor é de 1.063.179,69 e foi creditado em favor do Município de Alegrete no último mês de maio. É a segunda vez que Alegrete recebe valor de leilão do pré sal.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, por mais de uma vez, para saber onde será aplicado esse valor e até o momento da postagem dessa matéria não obteve retorno.

Esses recursos são livres e podem ser utilizados onde melhor a gestão achar necessário.

Da primeira vez foi repassado para Alegrete de leilão do pré sal, 1,8 milhão em 2021.

O “pré-sal” é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma profunda camada de sal, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. Compreende uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros e tem este nome porque se formou antes da outra rocha de camada salina.

“No Brasil, esta camada compreende uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros. Engloba o Espírito Santo, Santa Catarina, abaixo do leito do mar, além das bacias sedimentares do Espírito Santo, Campos e Santos.

Ela é chamada de pré-sal, em razão da escala de tempo geológica, ou seja, o tempo de formação do petróleo. A camada de reserva de petróleo do pré-sal se formou antes (daí o termo “pré”) da outra rocha de camada salina, e foi encoberta por esta, milhões de anos depois.

Em novembro de 2010), comunicou-se que haveria, em Tupi, reservas gigantescas deste óleo – a estimativa é entre 5 bilhões a 8 bilhões de barris de petróleo.

Com informações do brasilescola.uol.com.br/quimica/o-que-presal.htm