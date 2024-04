Consumo de carne suína e frango cresce nos supermercados de Alegrete

Recentemente, uma pesquisa divulgada pelo Mercado de Bovinos, ressaltou a queda da preferência das pessoas em relação a outros tipos de carne, por exemplo; frango e porco. Acontece que nos últimos anos, esse segmento cresceu de maneira vertiginosa e está dominando cada vez mais os lares dos brasileiros.

Nós últimos dez anos, a carne suína teve um aumento de 52% no consumo dos lares dos brasileiros. Já o frango cresceu 37% enquanto a carne bovina sofre uma retração de 5,7%.

A reportagem ouviu o gestor de um dos supermercados de Alegrete. Ele ressaltou que o consumo de carne bovina ainda predomina do estabelecimento, porém, é notório o crescimento no consumo de outras proteínas,” o pessoal está optando muito por frango, porco e miúdos, muito pelo fato do valor agregado dos produtos ser menor do que a carne de gado”, explicou.

Márcio dos Santos, é morador do bairro Promorar, e ressaltou que atualmente tem consumido mais carne de frango em detrimento a carne bovina.”Eu gosto de carne de gado, porém, os preços são mais elevados, claro que eu como carne bovina, mas no meu dia a dia , eu como mais peixe, frango e porco, a qualidade é ótima, explicou o alegretense.