Alegretense conquista ouro no atletismo dos Jogos das Instituições Federais 2026

Atleta de 18 anos venceu o salto em altura e conquistou bronze no salto em distância; delegação do IFFar Campus Alegrete também teve medalhas e participação histórica na competição nacional.

A atleta alegretense Ana Luiza Ramos de Oliveira, de 18 anos, conquistou a medalha de ouro no salto em altura nos Jogos das Instituições Federais (JIF) Nacional 2026, realizados em Goiânia (GO).

A vitória foi obtida na quarta-feira (21) e marcou um resultado importante na trajetória esportiva da estudante do curso técnico em Informática do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete.

Além do primeiro lugar no salto em altura, Ana Luiza garantiu a medalha de bronze no salto em distância, encerrando sua participação na competição nacional com duas medalhas.

Federada pela equipe de atletismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a atleta mantém uma rotina de treinos que exige deslocamentos frequentes entre Alegrete e Santa Maria. Praticamente todos os finais de semana, ela vai ao município conhecido como Coração do Rio Grande para treinar na nova pista de atletismo da universidade, sob orientação do professor Leonardo Perceval.

A conciliação entre os estudos, as viagens e a preparação esportiva faz parte do cotidiano da jovem, que vem acumulando resultados expressivos nas competições de atletismo.

Segundo Ana Luiza, a conquista nacional é resultado de uma preparação contínua, marcada pela disciplina e pelo compromisso com a evolução esportiva.

Temporada marcada por medalhas

O ouro conquistado no JIF Nacional dá sequência a uma temporada de bons resultados para a atleta alegretense. Durante os Jogos das Instituições Federais da Região Sul (JIF Sul) 2026, ela conquistou três medalhas: ouro no salto em altura, ouro no salto em distância e bronze nos 100 metros rasos.

Em setembro, Ana Luiza também subiu ao pódio na categoria sub-20, conquistando a medalha de bronze no salto em altura em uma competição realizada na Sogipa, em Porto Alegre, representando a UFSM.

O desempenho nas diferentes competições demonstra a presença da atleta em provas distintas do atletismo e reforça sua trajetória de participação em eventos regionais e nacionais.

No JIF Nacional, a conquista do ouro no salto em altura também entrou para a história do IFFar – Campus Alegrete. Ana Luiza tornou-se a primeira atleta feminina da unidade a conquistar o título de campeã nacional. Além disso, pelo segundo ano consecutivo, foi a única mulher do atletismo do campus a participar da etapa nacional.

Delegação do IFFar Alegrete também conquista medalhas

A participação do Campus Alegrete nos Jogos das Instituições Federais 2026 contou com três estudantes-atletas e o professor de Educação Física Felipe Ferreira.

Além de Ana Luiza, Rodrigo da Silva Almeida conquistou a medalha de prata no arremesso de peso, na modalidade Parajif, voltada aos participantes com deficiência. Rodrigo também alcançou um marco para a instituição ao se tornar o primeiro paratleta do Campus Alegrete a participar da etapa nacional pelo segundo ano consecutivo.

A delegação contou ainda com Bibiana dos Santos de Torres, que fez história ao ser a primeira atleta feminina de judô do campus a representar a Região Sul e o IFFar nos Jogos das Instituições Federais em nível nacional.

A presença dos três estudantes na competição ampliou a representatividade do campus no evento e evidenciou a participação de atletas de diferentes modalidades esportivas.

Orgulho para Alegrete e para a instituição

Os resultados alcançados em Goiânia representam um momento importante para os estudantes-atletas do IFFar – Campus Alegrete, tanto pelas medalhas conquistadas quanto pelos marcos históricos registrados na participação nacional.

Para Ana Luiza, o título brasileiro no salto em altura coroa uma trajetória que exige dedicação constante aos treinos e aos estudos. Para a instituição, as conquistas de Ana Luiza, Rodrigo e Bibiana ampliam o histórico de participação esportiva do campus e destacam o protagonismo dos estudantes em competições de alcance nacional.

Fotos: Sandro Bertazzo (capa) e IFFar/Alegrete