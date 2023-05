Alegretense destaque da Afucs Seberi é campeão da Taça Farroupilha

O alegretense Matheus Sampaio Nunes sagrou-se campeão da Taça Farroupilha – Alto Uruguai. A final foi realizada no último sábado (20) em Três Passos, no ginásio Aloysio Scheuermann, e a Afucs de Seberi levando o título.

Matheus um dos destaques de Seberi foi peça chave para levar a Afucs a grande final. Na semifinal a equipe seberiense sofreu um revés no jogo de ida por 3 a 1, um gol de Matheus. Na volta a Afucs fez um jogo surreal contra o forte time do Guarani de Espumoso, clássico da região. Depois de sair atrás no placar, acabou virando o jogo nos acréscimos e venceu 2 a 1. No tempo extra, Matheus colocou Seberi na grande final. Já o Atlec de Três Passos passou pelo ANBF de Novo Barreiro com o placar agregado de 6 a 5.

Na final de sábado, mais um jogo eletrizante. Com a vitória de 3 a 2 no primeiro confronto, com gol do alegretense o jogo de volta foi favorável ao time seberiense. Vitória maiúscula da Afucs 6 a 5, com mais um gol do alegretense. Festa em quadra no primeiro título do representante de Seberi.

Matheus é filho do casal Belmiro Oliveira Nunes e Geane dos Santos Sampaio, aos 22 anos, o jovem está de saída da Afucs e deve fechar com um clube da Liga Nacional de Futsal nas próximas horas. Matheus saiu em 2018 de Alegrete, para jogar pela AEU ( Uruguaianense), no Sub-20 e acabou contratado e subiu para o profissional.



Em 2019, foi parar no Sub-20 da ACBF de Carlos Barbosa, foi vice campeão no mundial Sub-20 e campeão gaúcho pela equipe serrana. Depois da pandemia, Matheus se apresentou na Afucs em Seberi e no estadual foi eliminada nas semi, depois de derrubar o Atlântico. O alegretense voltou para a Uruguaianense em 2021. No ano seguinte foi para Palmas no Paraná e no meio do ano acabou retornando para Seberi. Foi o vice artilheiro no ano passado, mesmo chegando na metade da temporada e acabou renovando para esse ano onde conquistou o título inédito na Taça Farroupilha.

Em Alegrete, Matheus jogou pela Escolinha do Pelé, passou pelo professor Rogers Gonçalves, AJS, brilhou na Eliseos Futsal, Nova Geração e jogou o citadino pela AABB, time do seu coração.

Fotos: reprodução