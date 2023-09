Alegretense entra para história da Associação Marauense de Futsal

Share on Email

O alegretense Lucas Peres entrou para história da AMF. A noite do último sábado (9), terminou como a maior goleada da história da AMF, com vitória por 13 a 2, iniciou com homenagem.

Antes da partida entre AMF e AVF, foi realizada homenagem aos maiores artilheiros da história do clube. Os atletas Valença e Lucas Peres, com 39 gols cada foram destaque.

Em alusão à marca histórica, eles receberam das mãos do presidente Maurício Franceschi e do diretor Ben Hur Soares um quadro e uma camisa comemorativa.

Ambos, superaram os até então artilheiros Ângelo (temporada 2017/2018) e Bob (temporada 2019), que tinham 35 gols cada. Em pouco mais de um ano, o alegretense atingiu a marca de 39 gols e se tornou um dos maiores artilheiros do time de Marau, ao lado do colega Valença, que já está a 4 anos no clube.

Este é o segundo time da Serra que o alegretense é o maior artilheiro. Lucas jogando pela ASF de Serafina Côrrea marcou 60 gols.

Nesta temporada, Lucas já foi artilheiro da Super Taça Farroupilha e artilheiro da Taça Farroupilha. Com a AMF, o alegretense está nas quartas de final da Copa dos Pampas que é o atual goleador. No Gauchão Série a AMF ocupa a 12ª colocação faltando três rodadas.

Fotos: reprodução